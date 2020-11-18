Korona aşısında flaş gelişme! Başvuru yapıyorlar

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18 Kasım 2020 Çarşamba 17:48:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 17:48:00

Korona aşısında flaş gelişme! Pfizer acil kullanım için başvuru yapacak

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Pfizer ve BioNtech SE'nin birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinde yüzde 95'ten fazla koruma sağlandığı açıklandı.

Amerikan ilaç devi Pfizer ile Alman ilaç devi BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) birkaç gün içinde acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı bildirildi.

NTV'de yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı bildirildi. Aşının, Covid-19 nedeniyle yüksek risk altında bulunan 65 yaş üstünde etkinliğinin yüzde 94 olduğu aktarıldı.

Bununla birlikte, corona virüs aşısı için ABD'de acil kullanım başvurusunun günler içinde gerçekleşmesi planlanıyor. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar iki doz halinde uygulanması gereken aşının 50 milyon doz, glecek yılın sonuna kadar ise 1,3 milyar doz üretileceği duyurulmuştu.

Pfizer/BioNTech geçen hafta geliştirdiği aşının ara klinik verilerinde yüzde 90'dan fazla koruma sağlandığını duyurmuş, ardından ABD'li ilaç şirketi Moderna önceki gün kendi aşısının yüzde 94, 5 koruma sağladığını açıklamıştı. Pfizer'ın yeni açıklaması şu anda onu piyasadeki en etkin potansiyel aşıya sahip şirket konumuna getirdi. 

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