Korkma Miço! Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı devam ediyor
Kaynak: İHA
Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir Körfezi'nde icra edilen 'NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhası sona erdi.
Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından tatbikatla ilgili yapılan paylaşımda, "NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile İzmir yaklaşma sularında icra edilen Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı’nın deniz safhası tamamlandı. Tatbikata katılan gemiler Alsancak Limanı’na döndü" ifadelerine yer verildi.
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