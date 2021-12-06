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06 Aralık 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 12:00:00

Körfez'de ambargoları alt üst eden strateji

Kaynak: TRT Haber

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Ankara-Doha hattındaki en yoğun diplomasi trafiği, Körfez Krizi sürecinde yaşandı. 3,5 yıl süren kriz sürecinde Türkiye, Katar'a olan desteğinde geri adım atmadı. Kriz sonrası hızla sağlanan lojistik ve askeri destek, bölge dengelerine de yansıdı. Stratejik iş birliklerinin, ambargo siyasetini etkisiz hale getirdiği açıkça görüldü.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran 2017'de Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti.

4 ülke, Doha'nın terör gruplarını desteklediğini öne sürdü, hava sahalarını Katar'a kapattı.

Riyad da Katar'ın dışa açılan tek kara bağlantısını koparınca, Körfez tarihindeki en büyük diplomatik kriz, başlamış oldu.

Bu süreçte, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, 14 gün içinde vatandaşlarının Katar'ı terk etmelerini istedi.

KATAR, 4 ÜLKENİN TALEPLERİNİ REDDETTİ

Katarlıların da aynı şekilde ülkelerinden ayrılmalarını talep etti. Onu, 4 ülkenin 13 maddelik talep listesi takip etti.

Katar merkezli Al Jazeera kanalının kapatılması, Doha'nın abluka uygulayan ülkelere tazminat ödemesi ve Türk askeri üssünü kapatması o maddeler arasındaydı.

Ancak Katar, egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle talepleri reddetti.

TÜRKİYE'DEN DESTEK GECİKMEDİ

TRT Haber'in derlediği habere göre, Katar'a stratejik ortağı Türkiye'den destek gecikmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, abluka kararını doğru bulmadıklarını söyledi.

Ardından dünya liderleri ile telefon diplomasisini başlattı. Kriz çözülene kadar da Ankara'nın arabuluculuk rolü sürdü.

KATARLILAR, RAFLARDA TÜRK ÜRÜNLERİNİ BULDU

Katar, kriz öncesinde günlük gıda tüketiminin yüzde 75'inden fazlasını, kara yolu ile Suudi Arabistan'dan temin ediyordu.

Bu açığı kapatmak üzere, Türkiye ve İran'dan kalkan kargo uçakları Katar'a gitti.

Krizin başlaması ile marketlere akın eden Katarlılar, raflarda Türk ürünlerini buldu.

Türkiye'nin desteği sadece lojistik alanda kalmadı.

KATAR'DAKİ TÜRK ASKERİ SAYISININ 600'E ÇIKARILMASININ ÖNÜ AÇILDI

Ankara, Katar'da bulunan askeri üsteki varlığını artırma kararını hızlandırdı.

Ambargodan sadece birkaç gün sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi onay verdi, Katar'daki Türk askeri sayısının 600'e kadar çıkarılmasının önü açıldı.

DÜĞÜM 5 OCAK 2021'DE ÇÖZÜLDÜ

Kuveyt ve başlangıçta Katar'a karşı tavır takınan Amerika Birleşik Devletleri de ara buluculuk çabalarını sürdürdü. Düğüm, 5 Ocak 2021'de çözüldü.

41'inci Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde varılan anlaşma ile Körfez Krizi resmen sona erdi.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ BÖLGEDE DENGELERİ DE DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'nin ambargo sürecinde Katar'ın yanında durması, bölgede dengeleri de değiştirdi.

Stratejik iş birliklerinin, ambargo siyasetini etkisiz hale getirdiği açıkça görüldü.

Etiketler : Suudi Arabistan bea Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi Katar
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