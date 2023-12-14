Kopuşların ardı arkası kesilmiyor... İYİ Parti'den giden gidene!

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partide gerilim büyüyerek yeni boyuta taşındı. İstifa ettirilen İbrahim Özkan'ı yeniden seçen üyeler disipline sevk edilirken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok da Genel Başkan Meral Akşener tarafından görevden alındı.

CHP ile ittifakı savunduğu için istifa ettirildi, Meral Akşener'e rağmen, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili seçildi.

İyi Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan yerel seçimlerde CHP ile İyi Parti'nin iş birliğini savunanlar arasındaydı.

İttifaksız yerel seçim kararının ardından yaptığı paylaşımda "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" dedi.

Ardından İstifa kararını açıklayan Özkan "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim.' İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İMZASI BULUNAN MECLİS ÜYELERİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ"

İyi Parti meclis üyeleri ise oylama yaparak yeniden Özkan'ı Grup Başkan Vekili seçince partide bir kriz daha patlak verdi.

Gelişmeler üzerine İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, oy veren tüm meclis üyelerinin disiplin kuruna sevk edildiğini duyurdu.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, "Bazı İyi Parti İBB meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden grup başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

"OTURDUĞUNUZ KOLTUKLAR MEYDAN OKUMA YERİ DEĞİLDİR"

Sosyal medya üzerinden yapılan tartışmalara bazı İyi Partili vekiller de katıldı.

Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, "Oturduğunuz koltuklar meydan okuma yeri değildir" ifadelerini kullandı.

Uz, "İyi Parti'nin varlığına bağlı olarak siyasi olur bulanların, bulamayan arkadaşlara, teşkilatlara, seçmenlere karşı sorumlulukları olduğu gibi kurumsal yapımıza ve genel başkanımıza karşı da sorumlulukları vardır. Tercihlerini Ekrem Bey'in kayığına binerek seçersen istikametini de öyle belirlersin" diye konuştu.

AHMET ZEKİ ÜÇOK GENEL GÖREVDEN ALINDI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok Genel Başkan Meral Akşener tarafından görevden alındı

İYİ PARTİ PEŞ PEŞE İSTİFALARLA SARSILMIŞTI

6 Aralık'ta İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partiden istifa ettiğini duyurdu.

5 Aralık'ta İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi.

4 Aralık'ta İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

16 Kasım'da İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.