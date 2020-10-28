Köpek dehşeti! Canlarını zor kurtardılar

Bolu Pirahmetler Köyü'nde yaşayan 62 yaşındaki Ali Murat Karakaya, akşam namazı sonrası evine gittiği sırada komşusu Ş.C.'ye ait 5 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısına karşı kendisini savunmaya çalışan Karakaya, kaçmak istediği sırada yere düştü. Karakaya, olay yerinden geçen bir vatandaşın aracını köpeklerin üzerine sürmesi ile kurtuldu.



KAFASINA 52 DİKİŞ ATILDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi'nde de 8 yaşındaki Batuhan Kurt, sokakta oyun oynarken kangal köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin altına aldığı küçük Batuhan’ı gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Vatandaşların 5 dakika süren müdahalesi ile köpek Batuhan’dan uzaklaştırıldı. Batuhan’ın kafasına 52 dikiş atıldı.

