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15 Mayıs 2022 Pazar 18:38:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 18:38:00

Konya'da zehirlenme paniği! Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Kaynak: AA

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Konya'nın Ereğli ilçesinde 576 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlçede nedeni henüz belirlenemeyen vakalarla ilgili tüm önlemler alınırken, hastaneye başvuranlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Konya'nın Ereğli İlçesinde 24 saatte 576 kişi bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranlar, tedavi edilerek taburcu edildi.

AA'da yer alan habere göre, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Ereğli Devlet Hastanesine dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile normalin üzerinde bir başvuru olduğunu belirtti.

Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artış ile ilgili olarak ilgili tüm kurumların çalışmaya başladığını vurgulayan Çakıcı, şunları kaydetti:

"Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır."

AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun da yaptığı açıklamada, Ereğli Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, KOSKİ ve Devlet Hastanesi yönetimi ile Salgın Kriz Masası oluşturulduğunu ifade etti.

Dursun, acil servise bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle başvuruların artması nedeniyle yapılan ön tetkiklerde içme suyu analizlerinde salgına sebebiyet verebilecek verilere rastlanmadığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Hastanemize başvuran vakalarda korkulacak bir durum bulunmamakta olup hastaların gerekli tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Bu vakalardan başka bir sağlık kuruluşuna sevk bulunmamaktadır. Ereğli'de 2022 başından bu yana 115 noktada toplamda 1798 klor bakiye ölçümü yapılmış olup, uygunsuzluğa rastlanmamıştır. 9 Mayıs'ta da 10 noktadan (Belkaya Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, Zengen Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, Acıpınar Mahallesi İlkokulu, Aziziye Mahallesi KOSKİ Hizmet Binası, Çayhan Mahallesi Rahime ve Kadir Özer Ortaokulu, Bulgurluk Mahallesi Camisi, Bahçeli Mahallesi Camisi, Ziya Gökalp Mahallesi Özkoçlar Petrol, Melicek Mahallesi Camisi, Ulumeşe Mahallesi Camisi) alınan içme suyu numunelerinde salgına sebebiyet verecek değerlere rastlanmamıştır. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için değerli olup gereken önlemler alınmaktadır. Tüm bu sebepler dikkate alındığında içme ve kullanma sularından kaynaklanan bulaşıcı bir rahatsızlığın olduğu konusundaki asılsız söylentilere itibar edilmemesi gerekmektedir. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve KOSKİ ekipleri kesintisiz bir şekilde denetimlere devam etmektedir."

Etiketler : Konya Zehirlenme Acil
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