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07 Şubat 2023 Salı 06:34:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 06:34:00

Konya'da yol kapandı, 5 ile ulaşım durdu!

Kaynak: IHA

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Konya'yı çevre illere bağlayan 7 şehirler arası karayolundan 6'sı kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan dolayı tüm araçların ulaşımına kapatılırken, sadece Karaman yolunda araçların geçişine izin veriliyor. Karayolları ve polis ekipleri çalışmalarına devam ederken, deprem bölgesine yardım ekiplerinin kontrollü bir şekilde sevkleri de sürüyor.

Konya'yı çevre illere bağlayan 7 şehirler arası karayolundan 6'sı kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan dolayı tüm araçların ulaşımına kapatılırken, sadece Karaman yolunda araçların geçişine izin veriliyor. Karayolları ve polis ekipleri çalışmalarına devam ederken, deprem bölgesine yardım ekiplerinin kontrollü bir şekilde sevkleri de sürüyor.

Konya'nın şehirler arası karayollarında etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Kar yağışı ve tipiyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta'ya bağlayan karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Konya-Karaman karayolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, tipi sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda, hava şartlarının olumlu olması halinde zaman zaman polis ekiplerinin kontrolünde geçişe izin veriyor.

DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK YARDIM EKİPLERİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE YOLA ÇIKIYOR

Öte yandan, ekipler, deprem bölgesine gidecek yardım ekiplerinin güvenli bir şekilde ilgili yerlere ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesine gitmek için yola çıkan yardım ekibindeki iş makinesi operatörü Mehmet Öğütlü, "Biz Konya'dan yola çıktık, oradaki kardeşlerimize yardım için. İş makinası operatörleriyiz. Valilik ve Belediyenin talimatı üzerine operatör eksik olduğu bilgisi üzerine yola çıktık. Arkadaşlarla operatör olarak yardıma gidiyoruz" dedi.

Depremzede yakınları için yola çıkan İsmail Kurt ise, "Şuanda yollar çok kötü. Afet bölgesine gidiyoruz. Göçük altında kalan akraba ve arkadaşlarımız var, oraya gitmek istiyoruz ama bir türlü ulaşamadık. Şuanda yolda kaldık" şeklinde konuştu.

Yetkililer, elverişsiz hava şartları nedeniyle vatandaşların zaruri durumlar dışında yola çıkmamaları hususunda uyarıda bulunuyor.

Etiketler : Depremzede yakınları konya yol kar

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