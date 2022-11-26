Konya'da Toplu Açılış Töreni... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Adım adım sınırlarımızı güvenli hale getirmekte kararlıyız