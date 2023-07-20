VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL oldu
MSB: Bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi
Yatırım gurusu Marc Faber, Türkiye'ye ilişkin iyimser
AB dışişleri bakanları Türkiye'yi de içeren konuları görüşmek üzere toplandı
Türkiye ile BAE uzay ve yapay zeka alanında da işbirliğine gidecek
20 Temmuz 2023 Perşembe 10:56:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 10:56:00

Konya'da PKK'ya darbe: 30 yıllık örgüt arşivi ele geçirildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın yurt dışında topladığı paraları örgüt üyelerine ve ailelerine dağıtan Güllüşan Kandemir Konya'da yakalandı. Aramalarda 30 yıllık örgüt arşivi ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler, Emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir' in izine ulaştı.

KARDEŞLERİ PKK YÖNETİMİNDE

Güllüşan Kandemir'in iki kardeşi sözde PKK yönetimindeydi. Bir kardeşi PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşi ise silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu Cezaevi'nde yatan Hayati Deniz Kaytan.

Uzun zamandır takipte olan TEM Şube ekipleri şahsın Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen TEM Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güllüşan Kandemir'i düzenlediği operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

EVİNDEN 30 YILLIK ÖRGÜT ARŞİVİ ÇIKTI

Örgüt üyesinin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı.

Aramalarda; 1990'lı yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman bulundu.

YURT DIŞINDA TOPLANAN PARALARI ÖRGÜT ÜYELERİNE DAĞITIYORDU

Ayrıca, gözaltına alının Güllüşan Kandemir'in yurt dışında bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgüt üyelerine ve ailelerine dağıttığı tespit edildi.

TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan Güllüşan Kandemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Etiketler : pkk terör örgütü konya terörist güllüşan kandemir
Orhan Baba tekneden düştü

Orhan Baba tekneden düştü
Depremzede çocuklar için söylediler

Depremzede çocuklar için söylediler
Servet değerinde aksesuar

Servet değerinde aksesuar
Arda'yla Real Madrid idmanında

Arda'yla Real Madrid idmanında
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Minibüse bindi konser verdi

Minibüse bindi konser verdi
Betona çakıldı, korseyle yürüyor

Betona çakıldı, korseyle yürüyor
Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi

Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi
Set arası kahve molası

Set arası kahve molası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX