Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler, Emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir' in izine ulaştı.

KARDEŞLERİ PKK YÖNETİMİNDE



Güllüşan Kandemir'in iki kardeşi sözde PKK yönetimindeydi. Bir kardeşi PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşi ise silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu Cezaevi'nde yatan Hayati Deniz Kaytan.

Uzun zamandır takipte olan TEM Şube ekipleri şahsın Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen TEM Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güllüşan Kandemir'i düzenlediği operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

EVİNDEN 30 YILLIK ÖRGÜT ARŞİVİ ÇIKTI



Örgüt üyesinin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı.

Aramalarda; 1990'lı yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman bulundu.

YURT DIŞINDA TOPLANAN PARALARI ÖRGÜT ÜYELERİNE DAĞITIYORDU



Ayrıca, gözaltına alının Güllüşan Kandemir'in yurt dışında bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgüt üyelerine ve ailelerine dağıttığı tespit edildi.

TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan Güllüşan Kandemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.