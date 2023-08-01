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01 Ağustos 2023 Salı 18:17:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 18:17:00

Konya'da korkutan deprem! AFAD: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Kaynak: AA

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AFAD, Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, Selçuklu merkezi depremde kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Depremin ardından, Konya Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun."

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Saha taraması çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada da AKOM ekiplerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığı kaydedildi.

BAKAN KOCA: BİZE ULAŞAN BİR OLUMSUZLUK YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde acil birimlerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : afad konya konya deprem
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