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07 Nisan 2021 Çarşamba 15:58:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 15:58:00

Konya'da gösteri uçağı düştü: 1 şehit

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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Türk yıldızlarına ait düşen uçağın pilotu şehit oldu. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15'de Konya'da düşmüştür." ifadeleri yer aldı.

1 ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın pilotunun şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitim uçuşu yapan bir NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı ifade edildi.

Uçağın pilotunun şehit olduğu kaydedilen paylaşımda, konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : konya uçak kaza
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