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09 Haziran 2022 Perşembe 16:13:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 16:13:00

Konya'da etkili olan sağanak ve dolu 60 bin dekar arazide hasara neden oldu

Kaynak: AA

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Konya'nın Çumra ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle 60 bin dekar arazide hasar tespit edildi.

İlçede hasar tespit komisyonunda görevli ziraat mühendisi Fatih Güven, AA muhabirine, dünkü yağış nedeniyle 12 mahallede bulunan tarım alanlarında hasar olduğunu söyledi.

Yağışın ve dolunun etkili olduğu yerlerde hasar tespiti yapıldığını anlatan Güven, "Bölgede çalışmalar devam ediyor. Yüzde 80'e varan verim kayıpları var. Birkaç gün sonra tablo daha netleşecek. Hasar, bazı yerlerde yüzde 40'larda, genelde yüzde 80'lere kadar görülüyor. Yüksek maliyetlerle boğuşan çiftçilerimiz doğal afetten dolayı mağdur oldu. İnşallah ilgili kurumlara bu rapor sunulduğunda mağduriyetin giderilmesi konusunda çalışmaların yapılacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

"Hububatın dışında ayçiçeği, mısır ve pancarda hasar var"

Güven, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"İlçede 12 mahallede doludan dolayı yaklaşık 60 bin dekar arazide zarar tespit edildi. Çumra Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe ziraat odası, Çumra Belediyesi ve Kaymakamlıkça zarar tespit komisyonu kurulmuş olup, yerinde çalışmalarımız sürüyor. Buradaki tarlada görüldüğü üzere başaktaki daneleri sıyırmış, yere dökmüş. Aynı zamanda kırıklar var. Burada yarı yarıya ürün kaybı olacak. Hububatın dışında ayçiçeği, mısır ve pancar ekili arazilerde de hasar var."

Öte yandan Çumra Belediyesi ekipleri de dolu sonrasında yollarda oluşan çamuru temizledi, arızaları giderdi.

Ekipler, ilçede cadde ve kaldırımlarda oluşan kirliliğin giderilmesi ve su tahliyesi için yoğun mesai harcadı. Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, mağduriyet yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kentte dün yaşanan sel ve su baskını nedeniyle de Çumra ilçesi dışında 11 ilçede yaklaşık 33 mahalledeki tarım alanları zarar görmüş, bu mahallelerde 100 arılı kovan, 10 büyükbaş, 44 küçükbaş hayvan telef olmuştu. 4 ev ve bir ahırın su baskınından etkilendiği il genelinde 5 bin 500 dekar tarım arazisi su altında kalmıştı.

Etiketler : ziraat mühendisi Fatih Güven Recep Candan Çumra Belediye Başkanı
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