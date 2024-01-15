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15 Ocak 2024 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 10:45:00

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: AA

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Konya merkezli 8 ilde, FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 9'u gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler : fetö operasyon konya gözaltı
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