01 Temmuz 2019 16:01 | Pazartesi
Konya merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 muvazzaf asker yakalandı
onya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 9 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 6 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 8'ini yakaladı.
Adreste bulunamayan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
AA
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