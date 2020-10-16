Konya başsavcılığı Kadir Şeker'e verilen karara itiraz etti
Kaynak: AA
Sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.
Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.
- Başsavcılık itirazda bulundu
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.
İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.
- Bakan Koca açıklama yapıyor
- Başkan Erdoğan: Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır
- Azerbaycan ordusu, Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
- Konya başsavcılığı Kadir Şeker'e verilen karara itiraz etti
- Bitlis'te PKK'ya ait 9 adet el bombası ele geçirildi
- TSK personeline kumpas davasında karar açıklandı