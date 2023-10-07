Kongre sonrası ilk AK Parti MKYK toplantısı başladı
Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı başladı.
Başkan Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.
Toplantıya kabine üyeleri de katıldı.
Toplantının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) açıklanması bekleniyor.
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