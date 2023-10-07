MKYK toplantısı sonrası Çelik'ten İsrail-Filistin açıklaması: Sivil kayıplara karşıyız

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantıya kabine üyeleri de katıldı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

Bütün MKYK'larımızın ortak özelliği, kadınların siyasette daha güçlü şekilde yer alabilmesi açısından, güçlü bir temsile sahip olmalarıdır.

(İsrail-Filistin çatışması) Hangi taraftan olursa olsun sivil kayıplara karşıyız.

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