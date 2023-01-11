Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde köprü çöktü: 7 kişi öldü
Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 7 kişi öldü.
Kasai eyaletinin başkenti Tshikapa'nın 55 kilometre batısından geçen Lovua Nehri üzerindeki köprü, inşaat malzemesi yüklü bir kamyonunu geçtiği sırada çöktü.
Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu.
Kaybolanları arama kurtarma çalışması devam ediyor.
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