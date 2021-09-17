Türk askeri Yunanistan'ı korkuttu

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17 Eylül 2021 Cuma 11:36:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 11:36:00

Komşuyu korkutan Türkiye raporu

Kaynak: Star

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Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (KKSM) yıllık raporunda, Türkiye'nin Libya, Somali, Katar, Karabağ ve BM, NATO görevleri ile yurtdışında bulundurduğu 40 bin askeri varlığı "ciddi sorun" olarak nitelendirildi.

Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (KKSM) yıllık raporunda Türkiye ile Yunanistan arasında askeri güç dengesi analiz edildi.

Star'daki habere göre; Ankara'nın belirleyici bir sayısal üstünlüğe sahip olduğu vurgulanan raporda Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde silahlandığı ve özellikle deniz ağını genişlettiği belirtildi.

Uçak gemileri, korvetler, fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçlarındaki sayısal artış Türkiye'ye jeopolitik avantaj sağladığı ifade edildi.

Fransa'dan Rafale tedarikinde bulunan Yunanistan'ın Türkiye ile arasındaki savaş uçağı açığını kapatamadığı vurgulandı.

TÜRK ASKERİNİN VARLIĞI KORKUTTU

Yerli ürünlerle Türkiye'nin kendi kendine yetebildiğine işaret edilen raporda Türkiye'nin savunma sanayii alanında yükselen bir ihracatçı konuma geldiğinden söz edildi.

Raporda, Türkiye'nin Libya, Somali, Katar, Karabağ ve BM, NATO görevleri ile yurtdışında bulundurduğu 40 bin askeri varlığı "ciddi sorun" olarak nitelendirildi.

EN FAZLA ASKERE SAHİP ÜLKE TÜRKİYE

NATO'da (ABD dışında) ve Avrupa'da en fazla askere sahip ülkenin Türkiye olduğu belirtilirken Türkiye'yi 203.000 askerle Fransa, 184.000'le Almanya, 166.000'le İtalya, 149.000'le İngiltere ve ardından Yunanistan'ın izlediği ifade edildi.

Etiketler : NATO Türkiye libya somali katar bm nato
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