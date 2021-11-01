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01 Kasım 2021 Pazartesi 09:52:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 09:52:00

Komşunun "Türkiye" planı suya düştü

Kaynak: Hürriyet

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Yunanistan'ın dört gün boyunca gıda ve tıbbi malzeme yardımı yapmadan denizde beklettiği 382 sığınmacıyı taşıyan Türk bandıralı gemi, dün İstanköy adasına yanaştı. Yunan makamları, söz konusu 382 kişiyi ya Türkiye'nin kabul etmesi ya da bir şekilde Türk karasularına doğru zorla itme planları yapıyordu. Ayrıca sığınmacıların bulunduğu geminin römork edildiği, gemiye silahlı komandoların çıktığı 24 saat gizli tutuldu.

Çoğu Afgan 382 sığınmacıyı İtalya'ya götürürken, geçen perşembe günü Girit adasının güneyinde arızalanan Türk bandıralı yük gemisi, dün Ege'de Datça'nın karşısındaki İstanköy (Kos) adasına yanaştı. Sığınmacılardan 375'i İstanköy'deki "Pili" mevkiinde bulunan mülteci kampına sevk edildi. İfadeleri alınmak üzere 6 Sığınmacı İstanköy karakoluna götürüldüler. Gemide fenalaşan 1 kadın sığınmacı da hastaneye sevk edildi. Atina Haber Ajansı (ANA) pandemi tedbirleri çerçevesinde, sığınmacıların göçmen kampında karantinaya alındıklarını, muhtemel iltica taleplerinin de inceleneceğini belirtti.

DENİZDE KALMIŞLARDI

Yunan makamları, dört gün boyunca su, yiyecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunmadan 382 sığınmacıyı, kötü hava koşullarına rağmen, açık denizde bekletti. Perşembe günü, Girit açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik gemisinin halatlarına bağlanan Türk bandıralı gemi, günlerce bir aşağı bir yukarı yüzdürüldü. Uluslararası arama-kurtarma kuralları uyarınca, sığınmacıları derhal güvenli bir limana götürmeleri gereken Yunan makamlarının, söz konusu 382 kişiyi ya Türkiye'nin kabul etmesi ya da bir şekilde Türk karasularına doğru zorla itme planları suya düştü. Bunda, Türkiye'nin Yunan talebini kabul etmemesi, muhalefet partilerinin tepkileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının ihbarları etkili oldu.

'İNSAFSIZ UYGULAMA'

Hürriyet'in haberine göre, Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (Syriza) partisi, Yunanistan'ın, uluslararası sözleşmeler gereğinde, yük gemisini güvenli bir limana götürmek ve yolcuların sağlığı ve beslenmeleri ile ilgilenmek zorunda olduğunu belirtti. Açıklamada "Bir gemide kurtarılmalarını bekleyen insanları, (Türkiye'ye) geri itme çabaları, hukuk devletine yakışmayan insafsız bir uygulamadır. Denizin ortasında 400 insanın hayatları tehlikeye atılamaz" denildi. "Mera 25" partisi ise Yunan hükümetinin 400 insanın hayatı ile oyun oynayamayacağını vurguladı.

OLAYI 24 SAAT GİZLİ TUTTULAR

Yunan makamları, sığınmacıların bulunduğu geminin römork edildiğini, gemiye silahlı komandoların çıktığını 24 saat gizli tuttu. Haber sitesi Efsyn "Sığınmacılara günlerce Yemek, su ve tıbbı yardım verilmedi. Yüzlerce insanın yaşadığı işkence nihayet bitti" diye yazdı. Buna karşın Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, "Başkaları (Türkiye'yi kast ediyor) yükümlülüklerini umursamazken, Yunanistan bir kez daha, denizde tehlike geçiren insanları koruduğunu kanıtladı. AB'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmanın (2016) uygulanacağını teminat altına alma zamanı gelmiştir" dedi.

Etiketler : Afgan 382 sığınmacı YUNANİSTAN Syriza
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