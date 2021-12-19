"Daima Türkiye'nin yanında olacağız"

Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ve beraberindeki heyet, Gebze Teknik Üniversitesini (GTÜ) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Azali'yi, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ve öğretim üyeleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Azali, kongre salonunda protokol ve öğretim üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde, eğitim ve araştırmanın önemine değindiklerini aktardı.

İlmin yerini hiçbir şeyin tutmayacağına dikkati çeken Azali, "Bunu kendi ülkemde iktidar olduktan hemen sonra daha sık uyguladım. Şimdi de burada aynı şeyi görüyorum. İlme verdiğiniz önem sizin ne kadar ileri gidebileceğinizi gösterir." dedi.

Gençlere bazı tavsiyelerde bulunan Azali, "Bir sır söylemek istiyorum, Cumhurbaşkanı'na söylediğim gibi, siz dün bizi yok etmeye çalışanlarla mücadele ettiğiniz için biz daima sizin yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

GTÜ Rektörü Muhammed Hasan Aslan da Cumhurbaşkanı Azali'yi ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, GTÜ'nün, sanayinin merkezinde konumlandığını, çevrelerinde 17 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu kaydetti.

Bu endüstri alanıyla iş birliği yaptıkları için çok heyecanlı olduklarını ifade eden Aslan, "Ziyaret etmiş olduğunuz dronepark, etkileşim ve iş birlikteliklerimizin en güzel örneklerinden biridir. Endüstri alanlarıyla iş birliktelikleri oluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından konuk Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler, GTÜ Teknopark Şirketi Fly Bvlos Technology'e ait hangarda incelemede bulundu.