Kocaeli'deki terör operasyonunda PKK saflarında yer alan 4 terörist yakalandı
Kaynak: DHA
Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda Türkiye'nin Afrin'de destan yazdığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PKK saflarında yer alan 4 terörist kıskıvrak yakalandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Körfez ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 yıl önce düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK saflarında yer alan, 4 terör örgütü üyesi yakalandı. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
- Can Dündar için istenen ceza belli oldu
- İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu
- Başkan Erdoğan'dan AYM açıklaması: Ona düşmezdi
- 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 1'i emniyet müdürü 16 eski polis gözaltına alındı
- İsrail ordusu doğruladı! Katil Esed'e gizli operasyon
- Türk SİHA'ları göz kamaştırdı: Bayraktar SİHA ve MAM-L'den üstün başarı