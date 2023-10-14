Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama
Kaynak: AA
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Gebze ilçesinde örgüt içinde faaliyet gösterdikleri yönünde tespitler bulunan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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