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Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama
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14 Ekim 2023 Cumartesi 21:02:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 21:02:00

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: AA

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Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Gebze ilçesinde örgüt içinde faaliyet gösterdikleri yönünde tespitler bulunan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : PKK/KCK OPERASYON YAKALAMA KOCAELİ
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