Kocaeli'de durdurulan cipin yakıt deposunda 111,4 kg uyuşturucu bulundu
Kaynak: AA
Kocaeli'de durdurulan bir cipin yakıt deposunda 111 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 11 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir cipi durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 42 kilo 150 gram likit, 69 kilo 250 gram da kristal halde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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