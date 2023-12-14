VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MÜSİAD ve ROKETSAN'dan üretim iş birliği
Kocaeli'de durdurulan cipin yakıt deposunda 111,4 kg uyuşturucu bulundu
Binali Yıldırım: Türkiye'nin, Türk dilinin, Türklüğün sembolü olarak görülmüştür
İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Can Atalay'ın için 21 Aralık'ı işaret etti
14 Aralık 2023 Perşembe 16:29:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 16:29:00

Kocaeli'de durdurulan cipin yakıt deposunda 111,4 kg uyuşturucu bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Kocaeli'de durdurulan bir cipin yakıt deposunda 111 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 11 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir cipi durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 42 kilo 150 gram likit, 69 kilo 250 gram da kristal halde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Etiketler : uyuşturucu Kocaeli durdurula cip
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX