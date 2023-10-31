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31 Ekim 2023 Salı 16:55:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 16:55:00

Kocaeli'de DEAŞ'a operasyon

Kaynak: AA

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Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, bir tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri salıverildi.

Etiketler : terör operasyonu DEAŞ şüphelileri Kocaeli operasyonu
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