Kocaeli'de DEAŞ'a operasyon
Kaynak: AA
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, bir tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri salıverildi.
- Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti
- Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
- Türkiye, Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır
- Bakan Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi
- İstanbul'da PKK operasyonu! 11 örgüt üyesi yakalandı
- Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de