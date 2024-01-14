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Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 465 bin lira ceza
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14 Ocak 2024 Pazar 18:07:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 18:07:00

Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 465 bin lira ceza

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, çevreyi kirleten firmaya 465 bin 585 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede faaliyette bulunan bir fabrikanın bacasından farklı renkte salınım olduğu ihbarı üzerine, Vali Seddar Yavuz'un talimat ve koordinesinde, bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri ile AFAD ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Teknik personel tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirmelerin sonucuna yer verilen açıklamada, "Firma tarafından üretilen, tank içerisine dökülen asit içerikli yüzey temizleme kimyasalı ve suyun etkileşime girmesi sonucu havaya bir miktar gaz çıkışı olduğu, tankta meydana gelen sızıntı üzerine firma tarafından suyla karışan kimyasalın vidanjörle çektirildiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarılarak, ilgili firmaya gerekli tebligat ve uyarıların yapıldığı, sebep olduğu kirlilikten dolayı 465 bin 585 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Etiketler : Kocaeli Dilovası Çevre kirliliği Firmalara ceza
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