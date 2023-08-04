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Kocaeli'de bir marketin deposundaki atık malzeme alanında çıkan yangın söndürüldü
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04 Ağustos 2023 Cuma 22:48:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 22:48:00

Kocaeli'de bir marketin deposundaki atık malzeme alanında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir marketin deposundaki atık malzeme alanında çıkan yangın söndürüldü.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir zincir marketin deposunda atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, atık malzemelerin konulduğu alan tamamen yanarken, deponun dış kısmında maddi hasar oluştu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Etiketler : kocaeli yangın kartepe yangı
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