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03 Mayıs 2022 Salı 15:26:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 15:26:00

Kocaeli, ormanları ve tabiat parklarıyla bölgesine "nefes" oluyor

Kaynak: AA

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Türkiye imalat sanayisine ve ihracatına sağladığı katkıdan dolayı "sanayi kenti" olarak nitelendirilen Kocaeli, sahip olduğu yüzde 42'lik orman alanı, 7 tabiat parkı ve 120 mesire yeriyle ilgi görüyor.

"Sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli, sahip olduğu yüzde 42'lik orman alanı, tabiat parkları ve mesire yerleriyle şehir stresinden kurtulmak isteyenlerin uğrak adresi oluyor.

Kocaeli, sanayi kimliğiyle öne çıkmasına rağmen birçok doğal güzelliği ve zengin orman varlığını da bünyesinde barındırıyor.

İstanbul'a komşu Kocaeli'ye, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyenler ilgi gösteriyor.

"Kocaeli'ye rekreasyon için ilgi artacaktır"

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, AA muhabirine, Kocaeli'nin sanayi kenti olarak bilindiğini ancak kentin aynı zamanda orman şehri olduğunu söyledi.

Polat, yüzde 42'si ormanlarla kaplı Kocaeli'nin, orman varlığı açısından Türkiye'de 27. sırada yer aldığını kaydetti.

Kentte yüzde 90 oranında verimli orman niteliği bulunduğunu, bozuk orman alanlarını da rehabilite ettiklerini anlatan Polat, "Hem iklimin hem de toprağın verim gücünün iyi olması dolayısıyla kentin ormanları da güçlü. Aynı zamanda endüstriyel anlamda ağaçlandırılma ve ormanların geliştirilmesiyle ortaya çıkan ürünlerle ülke ekonomisine ve orman köylüsünün ekonomisine katkı sağlanıyor." diye konuştu.

Polat, Kocaeli'nin endüstriyel ve normal ağaçlandırma çalışmalarında önde gelen şehirlerden biri olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Kuzey Marmara Otoyolu da ulaşımı rahatlattı. İstanbul'la var olan birleşim daha da arttı. İstanbul'daki 16 milyonluk nüfus hafta sonları rekreasyon (kişinin iş ve ihtiyaçlarından arta kalan zamanda gönüllü olarak yaptığı aktivite) ihtiyaçlarını karşılamak için bu tarafa yöneliyor. Hem Kandıra, Gölcük ve Karamürsel hem de Kartepe bölgesine yoğun talep var. Bu yoğun talebe bağlı olarak insanların koruma kullanma dengesinde ormanların içinde rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak adına hem 7 tabiat parkı ve 120 mesire yeri bulunuyor. İnsanlar tabiat parklarında, mesire yerlerinde veya ormanlarda bu rekreasyon ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu anlamda da Kocaeli gözde bir şehir haline geldi. Biz de teşkilat olarak buralarda ormana zarar vermeyecek, yangın riski olmayacak, kullanılabilecek alanlarda mesire yerleri ve milli parklar eliyle de tabiat parkları oluşturarak insanları buralardan faydalandırmaya çalışıyoruz. Bu ihtiyaç gün geçtikçe artıyor."

Kocaeli'nin hem orman varlığının hem de konumunun iyi bir noktada yer aldığını belirten Polat, denizi, körfezi, ormanı ve biyoçeşitliliğiyle kentin ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Etiketler : Sanayi kenti Kocaeli İstanbul
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