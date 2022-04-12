Kobani soruşturmasında ikinci dalga: Çok sayıda gözaltı var

Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla , aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı olarak banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları, dijital araştırma sonuçları ve HTS analiz raporları incelendi. Terör örgütünün gerek örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de öldürülen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 91 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. 13 ildeki Ankara merkezli soruşturmada şüphelilerin 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yakalanması işlemlerine başlandı.

- 10 YILLIK MALİ VERİLER İNCELENDİ

Edinilen bilgiye göre MASAK Başkanlığınca incelenen 10 yıllık mali veriler ışığında, şüphelilerin HTS baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımları üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan uzman ekip detaylı bir çalışma yaptı. Milyonlarca satır veri, video ve fotoğrafın incelenmesi ile delillendirme çalışmaları yapıldı.

Ayrıca şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği belirlendi.

- KARAYILAN'IN TALİMATIYLA HAREKET ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi.

Haklarında işlem başlatılan 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenler arasında, eski HDP'li belediye başkan vekilleri, eski belediye başkan yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski belediye meclis üyeleri de bulunuyor.

Şüpheliler arasında silahlı eğitim almış örgüt mensupları ile örgütsel faaliyetleri sonrası yurt dışına çıkan örgüt mensuplarının da bulunduğu tespit edildi.

- BELEDİYE GELİRLERİ PKK'YA AKTARILMIŞ

MASAK'ın geçmişe dönük mali verileri incelemesi sonucu örgütün 70 milyon lirasının HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklandığı, gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca örgütün kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları ile cezaevinde bulunan örgüt mensuplarından yaklaşık 500 kişiye sistematik şekilde maddi yardım yapıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin, Habur Sınır Kapısı'ndan çok sayıda giriş-çıkış kaydının olduğu, çıkan zanlıların terör kamplarında örgütsel eğitim ve talimat aldıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 240 bin dolar, 2 bin 800 avro, 25 bin lira, bir Kaleşnikof, 3 Kaleşnikof şarjörü, 54 adet fişek, tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.