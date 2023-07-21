KKTC'yi bir an evvel tanıyın

Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada "Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, Ada'da iki devletli çözüme de çağrıda bulundu. Sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975'te açılan Ercan Havalimanı'nın daha önce 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahip olduğunu belirten Erdoğan, 2016'da başlanan inşa faaliyetleriyle havalimanının geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşturulduğunu bildirerek şöyle devam etti:

6 KAT DAHA BÜYÜDÜ

"Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı, 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya kadar hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Daha modern ve kapasiteli terminal binası, turizme doğrudan katkısının yanı sıra, daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır."

Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kıbrıs Türkleri, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Bu vesileyle uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da çağrısına kulak vererek, hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. 'Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin' çağrımı yineliyorum."

Bu topraklarda işlenen katliamı ne unutacağız, ne de unutturacağız. Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek zorundayız. 1963-1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için kan, gözyaşı ve katliam demekti. İnsanlık onurunu, vicdanını ayaklar altına alarak, Kıbrıs Türklerine zulmedildi. Korkunç katliamlara şahit edildik. Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türk ordusu 49 yıl önce yazdığı destanla Kıbrıs'a barış ve huzur getirdi. Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız olmadığını dünya gördü. Hastalıklı zihniyetin neler yapabileceğini bu topraklarda gördük. Zulmü bildiğimiz halde intikam peşinde koşmadık. Bütün çabamız Ada'ya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. Adil ve arzu edilebilir çözüm arıyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasp eden Rum tarafının yaptığı kabahati gizleyerek üçüncü taraflara bizi şikayet etmektir. Federal bir çözümün mümkün olmadığını herkes anlamalıdır, adil bir çözüm istiyoruz. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün varlığının, egemenliğinin, varlığının her zaman garantörü olacaktır. Ada'da eşit statü kabul edilmeden yeni bir müzakere söz konusu değildir. BM Kürsüsünden yaptığı tarihi çağrıyı tekrarlıyorum: Gelin Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın.

İLK İNİŞ BAŞKAN'DAN: KOKPİTTEN İZLEDİ

Körfez turundan dönen Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, yenilenen Ercan Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan inişi kokpitten izledi.

10 BİN YOLCU KAPASİTELİ, HER TİP UÇAK İNEBİLECEK

Başkan Erdoğan, törende yaptığı konuşmanın ardından beraberindekilerle Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılışını gerçekleştirdi.

KKTC İLE ÇİFTE ANLAŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nın açılışından sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Lefkoşa'da bulunan Concorde Hotel'deki baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

İLK ŞEHİDİN ADI VERİLDİ

KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin açılışı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde yapıldı. Lefkoşa'nın dünyaya açılan kapısı adını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk şehitlerinden olan Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'dan alıyor. Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, Diyarbakır'da bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında 181. filo komutanı olarak görev yapmaktaydı. Henüz harekatın birinci gününde, 20 Temmuz 1974 gecesi, Rumların alay karargahına yönelik roket saldırısında 39 yaşında şehit düştü. Aynı saldırıda Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ve iki er de şehit oldu. Şehit Ercan'ın adı KKTC'nin tek uluslararası havalimanına verildi.

KIBRIS TÜRKÜ'NÜ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıslı Türklerin Rumlar tarafından uğradığı zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barış getirmek için harekete geçti. 49 yıl önce düzenlenen harekat, tarihe damgasını vurdu. Harekatın ikinci aşaması 'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü kutladı. MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlara son veren ve Ada'ya barış, güven ve huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız."

KIBRIS TÜRKLERİ ŞAFAK NÖBETİ TUTTU

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kıbrıslı Türk gençleri, çıkarmanın başladığı sahilde şafak nöbeti tuttu. Girne kentindeki Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı'nda önceki akşam başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar devam eden şafak nöbetine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı. Türkiye ve KKTC bayrakları ile meşale yürüyüşü yapan gençlerin şafak nöbeti, sabah ezanı ile birlikte şehitler için yapılan dualarla son buldu.

ÇIKARMA HELİKOPTERİ MÜZE OLDU

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan askeri helikopter, 20 Temmuz 1974 yılında ilk çıkarmanın yapıldığı Girne kentindeki Yavuz Çıkarma Plajı'nda sergiye açıldı. Harekatta görev aldıktan sonra TSK envanterinden çıkarılan ve "Gazi" adı verilen helikopter, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törenle sergilenmeye başlandı. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

ABBAS VE NETENYAHU ANKARA'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, Ankara'da misafir edecek. 28 Temmuz'da da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye'ye gelecek. İletişim Başkanlığı, görüşmelerde bölgesel konular ve itilafların ele alınacağını duyurdu.