23 Ekim 2020 Cuma 18:16:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 18:16:00
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacak
Kaynak: Star
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Başkan Erdoğan'ın davetiyle 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.
Ayrıca iki lider arasında, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularının da görüşülmesi öngörülüyor.
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