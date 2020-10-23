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23 Ekim 2020 Cuma 18:16:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 18:16:00

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacak

Kaynak: Star

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Başkan Erdoğan'ın davetiyle 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.

Ayrıca iki lider arasında, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularının da görüşülmesi öngörülüyor.

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