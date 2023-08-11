KKTC'den Türkiye'ye taziye mesajı

Tatar, mesajında Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan teröre karşı kararlı mücadelesinin artarak devam edeceğine inandığını belirtti.



Tatar, şunları kaydetti:

"Ana vatan Türkiye'nin bölücü terör örgütlerine karşı, terörü kaynağında kurutup ulusal ve sınır güvenliğini korumaya yönelik yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında bir subay, iki uzman çavuş, bir uzman onbaşı ve bir sözleşmeli erin şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yaşanan bu menfur saldırı sonucu şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize şahsım ve devletim adına başsağlığı diliyorum."