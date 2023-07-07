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07 Temmuz 2023 Cuma 18:34:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 18:34:00

KKTC'den, Avrupa Konseyi'ne sert tepki: Davamızdan geri adım atacak değiliz

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Tiny Kox'un, Ada'ya gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'li yetkililerle temasta bulunmamasına sert tepki gösterdi. Töre, "Unutulmamalıdır ki 'Dünya Beşten Büyüktür' desturunu kendine bayrak edinen bizler Avrupa Konseyi veya diğer uluslararası kurumların yanlış ve haksız tasarrufları karşısında davamızdan geri adım atacak değiliz." yorumunu yaptı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Töre, Tiny Kox'un ziyaretinde sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile temasta bulunmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Töre, açıklamasında, "Kox'un ziyareti, AKPA'nın Kıbrıs Türk halkının Ada'daki hakları ve temsiliyeti konusunda sahip olduğu tarihi tecrübeye ve uygulamalara yakışmamış, önceki AKPA Başkanları tarafından sergilenen hassasiyetler maalesef gözetilmemiştir." ifadesine yer verdi.

KKTC Milletvekillerinin, Kıbrıs Türk halkını, AKPM'de 20 yıla yakın süredir temsil ettiği belirtilen Töre,"Hal böyleyken bu gereceği görmezden gelerek ve dahası tüm uyarı ve telkinlerimize rağmen tek taraflı bir şekilde icra edilen bu ziyaret, Rum Yönetiminin maksimalist ve uzlaşmaz tavrını teşvik etmek dışında bir amaca hizmet etmeyecektir. " görüşünü paylaştı.

Töre, "Kıbrıs Cumhuriyeti adlı yapının 1963'ten bu yana Kıbrıslı Rumların işgali altında olduğu herkesin malumudur." ifadesini kullandı.

Töre ayrıca, "Unutulmamalıdır ki 'Dünya Beşten Büyüktür' desturunu kendine bayrak edinen bizler Avrupa Konseyi veya diğer uluslararası kurumların yanlış ve haksız tasarrufları karşısında davamızdan geri adım atacak değiliz." yorumunu yaptı.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Tiny Kox'un GKRY ziyareti hakkında bir açıklama da KKTC Dışişleri Bakanlığından geldi.

Açıklamada, Kox'un ziyareti kapsamında yalnızca GKRY ile temasta bulunduğu, dolayısıyla Kıbrıs konusunda "yanlı" bir tutum sergilediği ifadeleri yer aldı.

"Ada'da iki mevcut devlet, kendi kendini yöneten iki ayrı halk bulunduğu gerçeği"nin anımsatıldığı açıklamada, GKRY'ye "Ada'nın tek yasal temsilcisi" gibi davranılmasının "doğru bir davranış olmadığı" ifade edildi.

KKTC'nin göz ardı edilmesi nedeniyle Kox'un söz konusu ziyaretinin "yarım kalmış ve tamamlanmamış" olarak değerlendirildiği açıklamada, Kıbrıs Türk halkının görüşlerinin alınmaması "büyük bir haksızlık ve eksiklik olarak" nitelendirildi.

Etiketler : KKTC AKPM Avrupa Konseyi KKTC tanınma Zorlu Töre
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