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11 Ekim 2020 Pazar 19:21:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 21:02:00

KKTC'de seçimler ikinci tura kaldı

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KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması kesinleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı.

Son dakika haberine göre, KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiçbir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin 18 Ekim’de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, şu ana kadar açıklanan verilere göre, Ulusal Birlik Partisi Başkanı (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar yarışı ilk sırada götürüyor.

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu'nun (BRT) aktardığı resmi olmayan Yüksek Seçim Kurulu'nun verilere göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda, sandıkların yüzde 53,17'si açıldı.

Buna göre, oyların yüzde 32,46'sını alan UBP lideri Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre birinci sırada götürüyor.

Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29,57 ile ikinci; ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 21,68 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Diğer adayların oy dağılımı ise şöyle:

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yüzde 5,37; Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yüzde 4,37; bağımsız adaylar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yüzde 5,73; Alpan Uz yüzde 0,07; Mustafa Ulaş yüzde 0,13; Ahmet Boran yüzde 0,07; Arif Salih Kırdağ yüzde 0,27; Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı olarak yarışan Fuat Çiner yüzde 0,30.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında ise halen yapılan sayımda açıklanan verilere göre, "evet" diyenlerin oranı yüzde 49,67 olurken, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 50,33 şeklinde gerçekleşti.

YSK, 17.30'da yaptığı açıklamada seçimlere katılım oranının yüzde 54,72 olduğunu duyurmuştu.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

ERSİN TATAR YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla tamamlandı ve oy sayımına başlandı. KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklanan ilk verilere göre, UBP lideri Ersin Tatar yarışı önde götürüyor.

YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00'ye kadar açıklaması bekleniyor. YSK'den yapılan açıklamada saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 54.72 olduğu belirtilmişti.

11 ADAY YARIŞTI

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı.

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarıştı.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

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