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24 Mart 2021 Çarşamba 22:33:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 22:33:00

KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisince yakalanan zanlı Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan A.Ö'nün, KKTC'de olduğu tespit edildi.

A.Ö, KKTC polisi tarafından 22 Mart'ta yakalandı.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca görevlendirilen özel bir ekip, A.Ö'yü bugün KKTC polisinden teslim alarak Türkiye'ye getirdi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü fetö KKTC polisi
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