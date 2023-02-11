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11 Şubat 2023 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 19:00:00

KKTC, Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldı

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldıklarını açıkladı.

KKTC Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Üstel, "Türkiye'de yaptıkları kaçak yapılarla insanların yaşamlarını kaybetmesine neden olan ve adaletten kurtulmak için ülkemize kaçan veya kaçmaya çalışacak kişilere karşı her tür önlemi aldıklarını" belirtti.

Üstel, "Malzemeden çalarak yapılan ve enkaza dönüşüp insanlara mezar olan" yapıların müteahhitlerinin adaya kaçma ihtimaline karşı Türkiye Cumhuriyeti makamları ile istişare içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, "İnsanların canına kastetmiş hiçbir kişinin adaletten kaçmasına izin vermeyeceğiz. Halkımız müsterih olsun, hükümetimiz toplumsal tüm hassasiyetlere duyarlılığını sürdürmektedir ve sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : kktc türkiye ada deprem müteahhit

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