Bakan Çavuşoğlu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.
Adım adım... O da olacak!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 11, 2022
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na Gözlemci üye olarak kabul edildi.
Her zaman her yerde #KKTC'nin yanındayız.
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