Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.