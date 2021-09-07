VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması
Türkiye'de Mu varyantı tespit edildi
Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan OVP paylaşımı
Kardeş ülkeyle ortak tatbikat: Bir Millet İki Devlet!
6 Filistinli firari hakkında neler biliniyor?
Libyalı Bakan ile görüşen Yunan Dendias'ın Türkiye paniği!
TSK'da dev operasyon! Aralarında darbeci Terzi'nin oğlu da var
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli geliyor
Üç yılda 3.5 milyon kişiye iş
TSK'nın darbesi PKK'yı çaresiz bıraktı! 10 gün saklamışlar
Sözleri büyük tepki çekmişti! 'Utanmaz'a sadece uyarı
Serbest bırakıldı!
Tatar'dan Akıncı'ya tepki: Sen kime çalışırsın?
Manga fırtınası
Cazseverler buluştu
Duygusal mesaj
Çekimler başladı
3 yılın sonunda boşandılar
Diş problemleri bile öğrenmeyi zorlaştırabilir
Konserve hazırlarken bu tavsiyelere kulak verin!
Kireçlenmeyi önleyen doğal kürler
Polikistik Over Sendromu anneliğe engel değil
Bebeğin kesintisiz uyuması mümkün
07 Eylül 2021 Salı 09:12:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 09:12:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Akıncı'ya tepki: Sen kime çalışırsın?

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, selefi Mustafa Akıncı'nın kendisi için nisan ayında sarf ettiği "Ankara'nın papağanı" sözlerine ilişkin, "Tatar kimdir? Tatar ona göre Ankara'nın papağanıdır. Bakın zihniyete, sen kimin papağanısın Sayın Akıncı? Sen kime çalışırsın?" sözleriyle tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, selefi Mustafa Akıncı'ya, 'Sen kime çalışırsın, senin hedefin nedir?' diyerek sert tepki gösterdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölge halkına geçmiş olsun ziyaretinin ardından Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Konya'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantının başında, Kıbrıs'ın Osmanlı topraklarına katılışı ve KKTC'nin kuruluşuna kadarki süreyi özetleyen Tatar, Kıbrıs Rum kesimi ile Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun, 50 yıldır Ada'da federasyon kurmaya yönelik yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarının, sadece zaman kaybına dönüştüğünü ve sonuçsuz kaldığını belirtti.

Bundan sonraki evrede politik olarak sadece iki devletli, iki toplumlu, egemenlik üzerine kurulu bağımsız bir devlet üzerine odaklandıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:

"Benim Cumhurbaşkanı olmamla yeni bir dönem başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmalarında buna sık sık değinmiştir. Ne demiştir? 'Sayın Tatar ile yeni bir dönem başlamıştır, Kıbrıs'ta bir tarih yazılmıştır. 50 yıldır Kıbrıs'ta bir federasyon bulma çalışmaları boşa çıkmıştır.' dedi. Ben bir kez daha Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Türkü her zaman Türkiye'nin desteği ile var olmuştur. Bizim atalarımız aynı atalardır. Şu anda da söylediğimiz, Kıbrıs'ta federal temele dayalı bir ortaklıktan ziyade egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletli iş birliği ile bir anlaşmanın olacağını hep birlikte vurgulamaya çalışıyoruz."

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ada'da Türk askerlerinin varlığının, barışın garantisi olduğunu vurguladı. Tatar, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, nisan ayındaki Cenevre görüşmeleri öncesinde, kendisi için sarf ettiği "Ankara'nın papağanı" sözlerine karşılık, "Türkiye'ye biz vefa borçluyuz. Benim muhaliflerim var başta Akıncı, her gün bir şeyler söyler. Tatar kimdir? Tatar, ona göre Ankara'nın papağanıdır. Bakın zihniyete, sen kimin papağanısın Sayın Akıncı? Sen kime çalışırsın, senin hedefin nedir? Boş bir hedef. Benim hedefim; ana vatanın desteğiyle Kıbrıs halkına daha fazla refah mutluluk, güvenli bir gelecek vermek için uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını "Doğu Akdeniz'de onurlu bir siyaset yapıyoruz" diyerek bitiren Tatar, bundan sonra da Türkiye ile ilişkilerini güçlendirerek sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Esin Kara ile Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.

Etiketler : KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ada kktc Mustafa Akıncı
Oğluna hediye aldı

Oğluna hediye aldı
Sessiz âşıklar

Sessiz âşıklar
Yayın öncesi isim değişikliği

Yayın öncesi isim değişikliği
Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u

Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u
Ata'nın yeni rol arkadaşı

Ata'nın yeni rol arkadaşı
Pjanic, Sezer'in filminde

Pjanic, Sezer'in filminde
Aşıkken konuşamıyorum

Aşıkken konuşamıyorum
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Oyunculuk varoluş sebebim

Oyunculuk varoluş sebebim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER