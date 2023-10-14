VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında
BM: Tıbbi tesislere yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasaktır
Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan terör örgütüyle bağlantılı 2 kişi tutuklandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayacak
Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
14 Ekim 2023 Cumartesi 12:53:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 12:53:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk dünyası halklarının tarihi bağa dayalı ilişkilerin genişlemesinden ve halklar arasında insani, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için var olan fırsatlardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) işbirliklerinin geliştirilmesi için faydalı bir platform olduğunu belirterek Türk dünyasındaki ilişkilerin gelişmesinin sürdürülmesini umduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman Türk dünyasının birliğine katkıda bulunduğunu ve bu ideallerine bağlı kalacağını vurguladı.

KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasına da değinilen görüşmede KKTC'nin uzun süredir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) gözlemci üye olduğu hatırlatılarak TDT'ye de gözlemci üye olmasının makul olduğu ifade edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü'de KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri etkinliklerinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aliyev'e teşekkür etti.

Turizm, bilim, eğitim ve öğrenci değişimi alanlarında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede Tatar, Aliyev'e hediye takdim etti.

Etiketler : kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti ersin tatar azerbaycan ilham aliyev
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX