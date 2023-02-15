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15 Şubat 2023 Çarşamba 08:47:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 08:47:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Acımız çok büyük, isimleri yaşatılacak

Kaynak: Sabah

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, deprem bölgesine kuracakları Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü'nü anlattı. Voleybol turnuvası için geldikleri Adıyaman'da hayatını kaybeden küçük şampiyonlar unutulmayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, depremzedeler için bin konteyner evden oluşacak köy kuracak. Türkiye'de kurulacak köye, voleybol turnuvası için geldikleri Adıyaman'da hayatını kaybeden küçük şampiyonların hatırasını yaşatmak için, 'Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü' adı verilecek. KKTC hükümeti, köyün kurulması için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile protokol imzaladı. Bağışlar dün başlatılan kampanya ile toplanmaya başlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar destek kampanyasının detaylarını SABAH'a anlattı:

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Çok büyük bir felaket yaşadık. Acımız çok büyük. Anadolu'ya, depremzedelere çok üzülüyoruz. Kıbrıs Türkü kendi evlatlarına da ağlıyor ama depremzedelere de çok üzülüyoruz. Acılarımız bir, yasımız bir. Bir nebze de olsa bu zor günlerde Anadolu'ya destek olmak istedik.

1000 KONUTTAN OLUŞACAK

Sanayi Odası, esnaf, bütün sektörler ve vatandaşlar el ele verecek. Bin konuttan oluşan konteyner köy kurulacak. Köyümüzün adı Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü olacak. O çocuklarımızın isimleri o evlere verilecek.

Köyümüzde bütün altyapıyı, çevre düzenlemesini, parklarını yapacağız. İnşallah o evler, evlerini kaybetmiş insanlarımıza yuva olur. Bütün temennim kaliteli evler yapmak. Türkiye Cumhuriyeti'nin göstereceği güvenli bir alana köyümüzü kuracağız.

Pırıl pırıl 24 öğrenci, 5 öğretmen, 6 da öğrenci yakınımızı kaybettik. Başka illerde de çok sayıda insanımız vardı. Ama çocuklarımız KKTC'yi temsilen milli sporcu olarak oradaydı. Onlar şehit oldu. Şehit kabul edilmeleri için bakanlar kurulunda karar alacağız.

ADLİ SORUŞTURMA İSTEDİK

Çocuklarımızın kaldığı İsias otelinin durumu çok vahimmiş. Demirler çok ince, betonu dokunduğunda ufalanıyormuş. Bunun adı insafsızlık. Oraya nasıl izin alındı. KKTC olarak TC Adalet Bakanlığı'na yazı yazdık, adli soruşturmanın yapılmasını istedik. Suç duyurusunda bulunduk. Konu bakanlığın takibinde. Soruşturma başlatıldı. Molozdan örnekler alındı. Ailelerimiz "Biz bu işin hesabını sormak istiyoruz" dedi biz de hukuk yoluyla hesap soracağız.

İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti birlik olup bu büyük acının da üstesinden gelecektir.

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC TC Adalet Bakanlığı

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