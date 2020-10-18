18 Ekim 2020 Pazar 20:56:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 20:59:00
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Herkesin cumhurbaşkanı olacağım
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" ifadelerini kullandı.
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