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KKTC Başbakanı'ndan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
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10 Ağustos 2023 Perşembe 20:03:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 20:03:00

KKTC Başbakanı'ndan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Üstel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar ile ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan taziye mesajında da şunlar kaydedildi:

"Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucunda 5 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Etiketler : kktc Ünal Üstel tsk
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