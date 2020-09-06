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06 Eylül 2020 Pazar 17:06:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 17:16:00

KKTC Başbakanı Tatar "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı için başarı diledi

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bugün başlayan ve 10 Eylül'e kadar sürecek "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" için başarılar diledi. Topel, "Tüm Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve KKTC'nin düzenlediği 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başladı. Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız. Tüm Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikatın KKTC'de icra edileceği bildirilmişti.

Her yıl planlı olarak yapılan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

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