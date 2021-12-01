Kızını boğarak öldürmüştü! Zeynep Vural cinayetinde kan donduran detay

İzmir'de 6 ay önce uyuşturucu parası yüzünden çıkan tartışmada anne Ayşe Vural, kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürmüştü. Kızı mezara, eşi cezaevine giren baba Saffet Vural, "Kızım uyuşturucu illeti yüzünden evi iki defa yakmaya çalıştı, annesinin üzerine kaynar su döktü. Hamile kız kardeşine bıçakla saldırıp öldürmek istedi. 12 yıldır geceleri uyku yüzü görmedik. En sonunda eşim katil oldu. Anneler babalar dikkatli olsunlar" dedi.

İLK CÜMLESİ "KIZIMI ÖLDÜRDÜM" OLMUŞ

Sabah'ın haberine göre Buca'da 17 Mayıs günü Ayşe Vural, polisi arayıp "Kızımı öldürdüm" diyerek teslim oldu. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ı yatağında cansız buldu. Ayşe Vural, evde bulunan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi.

Zeynep Vural cinayetinde bu cümleler sonrasında anne tutuklanırken, baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BABASI SAFFET VURAL'DAN KAN DONDURAN SÖZLER

Uyuşturucu bağımlısı kızı mezara, eşi ise cezaevine giren Saffet Vural (69) ilk kez konuştu:

*Kızımı arkadaşı uyuşturucuya alıştırdı. 12 senedir bu uyuşturucu bataklığının içindeydi. Ne yaptıysak onu kurtaramadık. Kızımın hayatı düzene girer diye imam nikahıyla evlendirdik.

Ancak bu uyuşturucu belası yüzünden evliliğini yürütemedi. Son iki yılda iyice dengesiz bir insan haline geldi. Olaydan 3-4 gün önce eşimin sırtına kaynar su dökmüştü. Evimizi yakmaya çalıştı.

*Kızım kafasına göre gece vakti çıkıp dolaşıyordu. Ona engel olamıyorduk. Olay günü de gece taksiyle gezip eve geldi. 170 lira taksi parası ödedik. Daha sonra eşimden uyuşturucu için para istedi. Para yüzünden aralarında sorun yaşandı. Eşim ve kızım diğer odadaydılar.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA "ABLAN BAYILDI" DEYİP ODAYA BIRAKTI

Eşim oğluma, 'ablan bayıldı. Yatak odasına taşıyalım' dedi. Oğlum da ablasının daha önceki gibi bayıldığını düşünerek yatak odasına taşıdı. Daha sonra eşim bana, 'Senin dışarıda işin yok mu? Çık gez dolaş' dedi. Ben de dışarı çıktım. 2 saat sonra geri geldim. Eşim hiçbir şeyden bahsetmedi. Sabah uyandığımızda bize olayı anlattı. Sonra polise teslim oldu.

DİĞER KIZIMA DA BIÇAKLA SALDIRMIŞTI

*Zeynep, bir keresinde evli olan kızım Emel hamileyken ona bıçakla saldırmıştı. Elinden zor aldık. Son zamanlarda akıl sağlığı pek yerinde değildi. 12 yıl boyunca adeta ailece işkence çektik, geceleri uyuyamıyorduk.

Koltukta yarım yamalak oturarak uyuyordum. Ya da o uyurken biz de uyuyabiliyorduk.

*Eşimi cezaevine ziyarete gittim. Bana 'Ben burada cehennemi yaşıyorum. Özgürken, dışarıdayken bizim evde yediğimiz lokma cennet lokması gibiymiş' dedi.

Cezaevinde ağlıyordu. Onu o halde görünce benim de içim parçalandı. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Kızımı toprağa verdim. Eşim cezaevine girdi. Bundan daha acı ne olabilir. Kızımızı uyuşturucu batağından kurtarmak için her şeyi yaptık. 4 kere akıl hastanesine yatırdık, olmadı. Bağırıp, etrafı rahatsız ettiği için hastaneden bile kovulduk. En sonunda eşim katil oldu. Anneler babalar dikkatli olsunlar. Olaydan sonra gözaltında olduğum için memleketim Denizli'ye kızımın cenaze namazına bile katılamadım