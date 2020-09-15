Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde korkutan yangın
Kaynak: AA
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ormanlık ve sazlık alanda yangın çıktı.
19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında yaklaşık 1000 hektar alanda sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Dumanların yükseldiği bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
- Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşme başladı
- Suriye'de ABD helikopteri düştü iddiasına yalanlama
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde korkutan yangın
- Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in ikmal ve bakımı sürüyor
- İstanbul'da mesai düzenlemesi ile ilgili önemli toplantı
- Başkan Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü