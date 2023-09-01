VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
tv4 Digiturk 65. kanalda
AB ve Rusya arasındaki ticareti azalıyor
ABD'den Çin-Rusya ittifakı değerlendirmesi: "En büyük tehdit"
Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG süpürülüyor: 24 köy kurtarıldı
Başkan Erdoğan: TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir
01 Eylül 2023 Cuma 16:43:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 16:43:00

Kızılay'dan Kahramanmaraş Pazarcık'ta eğitim seferberliği

Kaynak: IHA

ABONE OL

Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Pazarcık'ta eğitim kampanyası başlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 şiddetindeki depremin merkez üssü Pazarcık'ta Türk Kızılay, çocuklara yönelik eğitim kampanyası başlattı. Pazarcık'ta kurulan ve depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret eden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, aileleri ziyaret etti, çocuklara çanta ve kırtasiye seti hediye etti. Depremzedeler normal hayatlarına dönene kadar Kızılay'ın yardım çalışmalarıyla destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Eğitim kampanyası hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Burada 400'den fazla çocuğumuza kırtasiye setleri dağıtılacak. Aynı zamanda çocuklarımıza burs, okula başlarken nakdi destek ve özellikle liseye veya üniversiteye geçecek olan çocuklarımıza çevrimiçi kurslar düzenleyeceğiz. Yaklaşık 110 milyon TL'lik bütçemiz var bu bütçeyi 50 bin kişiye dağıttık. 'Bir çocuğun eğitimi Türkiye'nin geleceği' sloganı ile bağışçılarımızın bu konuya desteklerini bekliyoruz. Bugüne kadar nasıl destek oldularsa, bizleri teşvik ettilerse aynı şekilde destek verip teşvik etmelerini bizim daha çok çocuğa ve öğrencimize ulaşmamıza, daha çok çalışmamıza yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Etiketler : kızılay kahramanmaraş eğitim
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX