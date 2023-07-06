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06 Temmuz 2023 Perşembe 08:52:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 08:52:00

Kız yurdu önünde şüpheli çanta paniği... Polisler harekete geçti!

Kaynak: IHA

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Gümüşhane'de gece yarısı bir kız yurdunun önünde bulunan durağa bırakılan şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi, şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Gümüşhane'de gece yarısı bir kız yurdunun önünde bulunan durağa bırakılan şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi, şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Zeynep Ana Kız Yurdu önünde yer alan durakta meydana geldi.

Durakta şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken trafik çift yönlü olarak kapatıldı.

Bölgeye gelen özel kıyafetli bomba imha ekipleri fünye ile şüpheli çantayı patlattı. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu tespit edilirken çift taraflı trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

Etiketler : Kız yurdu önündeki şüpheli çanta polis ekipleri
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