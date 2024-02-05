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05 Şubat 2024 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 11:15:00

Kıyı Emniyetine 12 personel alınacak

Kaynak: AA

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel daimi işçi statüsünde alınacak.

Deniz trafik operatörü unvanıyla görevlendirilecek personel İstanbul'da görev yapacak.

İlana başvurular, 9 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

12 personelin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yer alıyor.

Kasım 2023'te yayımlanan 15 kişilik ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmamış ve 3 aday işe alınmıştı. 12 kişi için yayımlanan yeni ilan kapsamında bu kez alım için KPSS puanı şartı aranmayacak.

Etiketler : kıyı emniyeti müdürlüğü personel işçi istihdam
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