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01 Şubat 2021 Pazartesi 08:23:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 08:23:00

Kısıtlamalar kalkıyor mu? İşte kritik gün...

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Bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda en önemli gündem maddesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan kısıtlamaların devam edip etmeyeceği olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısının en önemli başlığı kısıtlamalar olacak. Lokanta, restoran ve kafelerin açılması, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması gibi konular ele alınacak. Vaka sayılarının gözden geçirileceği toplantıda, aşılama çalışmaları da değerlendirilecek. Okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağının da gündeme gelmesi bekleniyor.

SUNUMLAR YAPILACAK

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir sunum gerçekleştirecek. Vaka sayılarındaki son durum, aşılama çalışmaları ve Bilim Kurulu’nun kısıtlamalara yönelik tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak. Bu sunumla birlikte kısıtlamaların gevşetilmesi veya devam etmesi yönünde karar alınması bekleniyor. Okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor

Etiketler : korona kısıtlama başkan erdoğan kabine
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