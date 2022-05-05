VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsim sırası babada
Eski günleri yad ettik
Çocuklar için satıyor
Başarısızlık korkum yok
Dünyanın En Büyük Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması Başlıyor
Hepsiburada'dan 10.000 Çocuğu Gülümseten Proje; “Bir Gülüş Yeter”
Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran!
Meteoroloji'den 13 il için kritik uyarı
Mutlu hissetmek için ceviz ve fındık yiyin
Çocukları şeker yerine sütlü yiyeceklere alıştırın
Nezle ya da sinüzit değil bahar alerjisi
Meme kanserinde erken tanı uyarısı
İstiklal Caddesi'nde 120 düzensiz göçmen yakalandı
ABD: Rusya Ukrayna savaşını çoktan kaybetti
Çekya AB'nin Rusya'ya petrol yaptırımı teklifine şartlı destek verdi
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarıyla ilgili paylaşım!
Aliyev: Zengilan'daki Dost Agropark projesi örnek olacak
Bolu Dağı viyadüğünde zincirleme kaza
FED faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Türkiye'de vaka ve vefat sayısı düşüyor
Ukrayna'da ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor
Başkan Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu için sağanak uyarısı
05 Mayıs 2022 Perşembe 10:25:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 10:25:00

Kısıtlamalar için kritik tarih Haziran! Bilim Kurulu üyesi Prof. Odabaş açıkladı

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Son dakika haberler: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları gibi noktalarda devam eden koronvirüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Prof. Dr. Deniz Odabaş," Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek atılabilecek adımları sıralarken Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.

Son dakika haberler: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş," Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bunun vefat sayılarına etki etmeyeceğini belirterek," Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Deniz Odabaş salgınla ilgili son durumu değerlendirdi. Odabaş'ın açıklamaları şöyle:

KALAN KISITLAMALAR DA KALKIYOR

Bayramlarda hareketlilik ve temas bir miktar artabiliyor. Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bu vefat sayılarına etki etmez.

Haziran'da havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Bizlerin de hatırlatma dozlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor.

Özellikle 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var.

TÜRKİYE DÜNYADA İLK SIRALARDA

Pandemi sürecinde eksiklerimiz tabi ki olmuştur. Ancak salgın dönemi kontrollü bir şekilde geçti, eldeki kaynaklar etkili bir şekilde yönlendirildi. Hem sahada hem de hastanelerde koordineli bir şekilde mücadele verildi. Bölge tabanlı iyi bir vaka yönetimi oldu.

Pandemide birçok Avrupa ülkesi sağlık altyapısındaki aksaklıklar nedeniyle sorun yaşarken 81 ilimizin hiçbirinde sağlık hizmet kapasite aşımı yaşanmadı.

Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu.

Etiketler : pandemi koronavirüs kısıtlama bilim kurulu
Hep aldatıldım

Hep aldatıldım
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
Hande'ye ‘El Turco' teklifi

Hande'ye ‘El Turco' teklifi
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
İspanya çıkarması

İspanya çıkarması
Hulusi Kentmen'i oynayacak

Hulusi Kentmen'i oynayacak
Eliz rolü benim tam tersim

Eliz rolü benim tam tersim
Hararetli konuşma

Hararetli konuşma
Ege'ye kaçtı

Ege'ye kaçtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER